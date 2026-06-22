【娘やめてもいいですか？】妻のストレス、原因は私。親子を続けるために？＜第18話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第18話 親子の呪縛【実父の気持ち】
【編集部コメント】
「親子を続けたいのであれば」とは、なかなか切ない言葉ですね。親子って当たり前のように築かれて、当たり前のように続いていくものだと思っていたお母さん。しかし、その「当たり前」に甘えていると、親子としての血縁関係は成立するかもしれないけれど、信頼関係は断絶してしまうかもしれない……。誰もが肝に銘じておかないといけないことなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第18話 親子の呪縛【実父の気持ち】
【編集部コメント】
「親子を続けたいのであれば」とは、なかなか切ない言葉ですね。親子って当たり前のように築かれて、当たり前のように続いていくものだと思っていたお母さん。しかし、その「当たり前」に甘えていると、親子としての血縁関係は成立するかもしれないけれど、信頼関係は断絶してしまうかもしれない……。誰もが肝に銘じておかないといけないことなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙