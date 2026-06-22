交代枠を使い切り、４人がＷ杯デビュー。２試合で森保ジャパンは22人を起用。スウェーデン戦のスタメンは、良い意味で読みにくい状況だ【日本代表】
【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
北中米Ｗ杯の第２戦、日本代表はメキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦。４−０の勝利を飾り、勝点を４に伸ばした。
初戦のオランダ戦は二度リードされながら２−２に追い付き、絶対的に勝点３が必要と言われたチュニジア戦で大勝という上々の結果だが、その中で１つ評価したいのは選手起用だ。
チュニジア戦では、オランダ戦から４人のスタメンを入れ替えた。いわゆるターンオーバーとまではいかないが、４年前のカタールＷ杯では、初戦で逆転勝利したドイツ戦（２−１）から、次のコスタリカ戦（０−１）で５人を入れ替えたことが、よもやの敗戦に繋がったとの意見もあり、その観点からも森保一監督が、今回はどういったスタメンを並べるか注目されていた。
少なくとも入れ替えが必要だったのは、オランダ戦で負傷交代した久保建英の右シャドーで、経験豊富な伊東純也をチョイス。さらに初戦で前田大然が躍動した左シャドーに、ボランチから鎌田大地を引き上げた。
これに関して森保監督は「大地はここのところボランチで起用してますが、今のチーム状況を考えた時に、シャドーに回って彼の良さを出してもらう」と理由を説明する。
久保の不在に加えて、チュニジア戦はオランダ戦よりボールを握る時間が増えて、引いた相手から得点を狙う局面が増えることを想定すれば、鎌田を前に上げる選択は理にかなっている。
鎌田が上がることで空いたボランチには、田中碧を抜擢。運動量が豊富で、かつ最終ラインに下がりながらビルドアップに参加できる田中を佐野海舟と組ませることで、全体を前に引き上げる。
さらにチュニジア戦では、前半の鎌田と上田綺世のゴールシーンで見られたように、積極的な縦のスプリントも大量得点を引き出すトリガーになった。
残る２人はセンターバック。オランダ戦で途中出場した冨安健洋、そして遠藤航に代わるチームキャプテンを担う板倉滉だ。
森保監督は２人のスタメン起用に関して「ここのところ怪我がちで代表活動に参加できなかったが、彼らの実力に疑う余地はない。ワールドカップで戦える選手として、これまでも見てきました。国内のキャンプ、アイスランド戦、モンテレイの事前キャンプ、さらにベースキャンプでコンディションを上げてきていた」と説明する。
そのうえで「１戦目は（谷口）彰悟と（渡辺）剛が頑張ってくれていましたが、彼らにチャンスを与えてもいいのではないかということで起用しました」と語る。
カタールＷ杯と大きく違うのは、前回大会を経験した選手の割合が多く、森保監督が信頼できるスタメンの選択肢が増えていることだ。
特にセンターバックは冨安や板倉、２試合続けてスタメンの伊藤洋輝など、主力に長期の怪我人が出たなかで、渡辺や瀬古歩夢、鈴木淳之介といった“非カタール組”が台頭してきた経緯がある。
オランダ戦でスタメンだった谷口は、アキレス腱の負傷で１年間離脱し、そこから復活してきた選手。一見、リスクがあるセンターバックのスタメン入れ替えにも、森保監督としては躊躇がない理由と言える。
チュニジア戦では４人のスタメン入れ替えに加えて、交代枠５人を使い切り、そのうち４人がＷ杯デビューとなった。
69分に伊東が得点し、３−０とリードした状況で、右ウイングバックの堂安律から菅原由勢、鎌田から鈴木淳に代えて、左ウイングバックの中村敬斗をシャドーにポジションチェンジした。
菅原はオランダ戦でも途中投入されて良い仕事をしているが、Ｗ杯デビューとなる鈴木淳は、無失点で終えることと追加点の両方をオーダーされていたと振り返り、守備から入ることで試合のリズムが掴めたと語る。
北中米Ｗ杯の第２戦、日本代表はメキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦。４−０の勝利を飾り、勝点を４に伸ばした。
初戦のオランダ戦は二度リードされながら２−２に追い付き、絶対的に勝点３が必要と言われたチュニジア戦で大勝という上々の結果だが、その中で１つ評価したいのは選手起用だ。
チュニジア戦では、オランダ戦から４人のスタメンを入れ替えた。いわゆるターンオーバーとまではいかないが、４年前のカタールＷ杯では、初戦で逆転勝利したドイツ戦（２−１）から、次のコスタリカ戦（０−１）で５人を入れ替えたことが、よもやの敗戦に繋がったとの意見もあり、その観点からも森保一監督が、今回はどういったスタメンを並べるか注目されていた。
これに関して森保監督は「大地はここのところボランチで起用してますが、今のチーム状況を考えた時に、シャドーに回って彼の良さを出してもらう」と理由を説明する。
久保の不在に加えて、チュニジア戦はオランダ戦よりボールを握る時間が増えて、引いた相手から得点を狙う局面が増えることを想定すれば、鎌田を前に上げる選択は理にかなっている。
鎌田が上がることで空いたボランチには、田中碧を抜擢。運動量が豊富で、かつ最終ラインに下がりながらビルドアップに参加できる田中を佐野海舟と組ませることで、全体を前に引き上げる。
さらにチュニジア戦では、前半の鎌田と上田綺世のゴールシーンで見られたように、積極的な縦のスプリントも大量得点を引き出すトリガーになった。
残る２人はセンターバック。オランダ戦で途中出場した冨安健洋、そして遠藤航に代わるチームキャプテンを担う板倉滉だ。
森保監督は２人のスタメン起用に関して「ここのところ怪我がちで代表活動に参加できなかったが、彼らの実力に疑う余地はない。ワールドカップで戦える選手として、これまでも見てきました。国内のキャンプ、アイスランド戦、モンテレイの事前キャンプ、さらにベースキャンプでコンディションを上げてきていた」と説明する。
そのうえで「１戦目は（谷口）彰悟と（渡辺）剛が頑張ってくれていましたが、彼らにチャンスを与えてもいいのではないかということで起用しました」と語る。
カタールＷ杯と大きく違うのは、前回大会を経験した選手の割合が多く、森保監督が信頼できるスタメンの選択肢が増えていることだ。
特にセンターバックは冨安や板倉、２試合続けてスタメンの伊藤洋輝など、主力に長期の怪我人が出たなかで、渡辺や瀬古歩夢、鈴木淳之介といった“非カタール組”が台頭してきた経緯がある。
オランダ戦でスタメンだった谷口は、アキレス腱の負傷で１年間離脱し、そこから復活してきた選手。一見、リスクがあるセンターバックのスタメン入れ替えにも、森保監督としては躊躇がない理由と言える。
チュニジア戦では４人のスタメン入れ替えに加えて、交代枠５人を使い切り、そのうち４人がＷ杯デビューとなった。
69分に伊東が得点し、３−０とリードした状況で、右ウイングバックの堂安律から菅原由勢、鎌田から鈴木淳に代えて、左ウイングバックの中村敬斗をシャドーにポジションチェンジした。
菅原はオランダ戦でも途中投入されて良い仕事をしているが、Ｗ杯デビューとなる鈴木淳は、無失点で終えることと追加点の両方をオーダーされていたと振り返り、守備から入ることで試合のリズムが掴めたと語る。