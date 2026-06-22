交代枠を使い切り、４人がＷ杯デビュー。２試合で森保ジャパンは22人を起用。スウェーデン戦のスタメンは、良い意味で読みにくい状況だ【日本代表】

交代枠を使い切り、４人がＷ杯デビュー。２試合で森保ジャパンは22人を起用。スウェーデン戦のスタメンは、良い意味で読みにくい状況だ【日本代表】