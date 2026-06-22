桑田佳祐ライブセレクション特番にて“とある発表”が急きょ決定

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桑田佳祐が、CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを記念したライブセレクション特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』の番組内にて、急きょ決定した“桑田佳祐に関するとある発表”がアナウンスされることが明らかになった。

■「人誑し / ひとたらし」MVは6月23日21時公開

最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」を6月24日にリリースする桑田佳祐。本作のリリースを記念して、ライブセレクション特別番組『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』が、6月25日20時から桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される予定。

本番組は、5月にプレミア公開された番組の第2弾・特別編。7月から全国10ヵ所22公演を巡る真夏のアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の開催直前SPとして、過去のソロツアー映像から前回の番組に収まりきらなかった貴重映像を厳選＆編集した特別番組となっている。

本番組内で、急きょ決定した“桑田佳祐に関するとある発表”がアナウンスされる。

また、同チャンネルでは6月23日21時に「人誑し / ひとたらし」MVの公開を控え、プレミア公開の待機ページも立ち上がっている。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp