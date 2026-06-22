“しょこたん”ことタレントの中川翔子が6月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年、双子を出産して育児に追われるなかで、仲良しの江頭2:50を“最強のシッター”として召喚する、という動画を公開した。

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江頭2:50のチャンネルで、自宅へのサプライズ訪問を受けた中川。育児の悩みについて話し、江頭がそれを優しく受け止めていたなかで、中川が驚くほど弟くんが懐き、離れようとしなかった。そんな話の流れもあり、中川いわく「最強のシッター」であり、自認としては「日本一不器用な男」である江頭が、ワンオペ育児の救世主として離乳食作りに挑戦することに。

詳しくは動画をチェックしてもらいたいところだが、こんなに微笑ましい光景があるだろうか。慣れない作業に四苦八苦しながら、愛情を込めてかぼちゃのポタージュをつくる“破天荒芸人”。やけどしないように冷ましたあと、スプーンで“あーん”すると、弟くんが食べてくれたことに江頭は感動している様子だった。途中、粉ミルクを哺乳瓶で試飲するなど、笑いを呼ぶシーンもありつつ、中川の日々の苦悩や努力もしっかり伝わる内容で、胸があたたかくなる。何より、ぶっ飛んでいるが優しい、江頭の本質を見抜くような弟くんの懐きっぷりに将来性を感じざるを得ない。

今回の動画には、「エガちゃん、いいお父さんにも いいおじいちゃんにもなれそう」「やっぱり人柄がいいんだね」「エガさんの破天荒な姿はたくさん見てきましたが、やはり赤ちゃんのまえは大人だなぁと感動して…涙」などのメントが寄せられている。

（文＝向原康太）