夏の福島競馬開幕を告げる第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３は６月２８日、福島競馬場の芝１８００メートルで行われる。

難解なハンデ重賞だがサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）を中心視する。シンザン記念で２着に入り賞金加算後は、スプリングステークスで０秒２差４着、皐月賞でも０秒５差６着と大崩れがない。

特に前走は遅い流れをインでピタリと折り合い、Ｇ１でも強豪に最後まで食らいつくセンスの高さが光った。小回りコースに替わり、坂が緩くなる今回はさらにパフォーマンスが上がるだろう。軸には最適とみる。

初の重賞挑戦となったニュージーランドトロフィーで４着と健闘したディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）も怖い存在。その前走は２着馬がＮＨＫマイルカップを制し、勝ち馬も６着とＧ１でも力を示した。１ハロン延長さえクリアできれば、力関係から十分に勝負になっていい。

ニュージーランドトロフィーで３着と前者に先着したジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）も素質は互角。近２走は前、前で立ち回るスタイルから、控えて末脚を伸ばす形にチェンジし、レースぶりに幅が出た。コンスタントに使われているが中間は活気十分の動きを見せており、状態面に不安はない。

ＮＨＫマイルカップで０秒４差４着のローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）も怖い一頭。２走前の毎日杯（２着）で距離にはめどを立てており、しっかりとスタートを決めれば上位争いに加わってくる。