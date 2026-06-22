22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.7％増の4209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.2％増の3260億円だった。



個別ではスマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> など63銘柄が新高値。中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が8.33％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.26％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.64％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> が3.92％高、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> が3.54％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は4.85％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> は3.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1398円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2389億9100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金2055億8700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が192億7100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が157億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が123億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が119億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が85億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース