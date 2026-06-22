ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節で日本代表と戦ったチュニジア代表のDFアリ・アブディ選手が、試合後の会見でチームへの怒りを訴え話題を集めている。

初戦のスウェーデン戦を5ー1で大敗後、監督が即解任に

チュニジア代表は2026年6月21日（日本時間）、日本代表と対戦。日本は前半・後半にそれぞれ2点ずつのゴールを決め、4ー0で勝利を収めた。

チュニジアは、初戦のスウェーデン戦でも5ー1と大敗し、2試合連続で大差での敗北を喫し、W杯敗退が決定した。

チュニジア代表をめぐっては、初戦の後、監督を務めていたサブリ・ラムシ監督が大会中に解任され、エルヴェ・ルナール監督が就任。21日の日本戦は、新監督の就任からわずか4日後の試合だった。

チュニジアのアブディ選手は、試合後に行われたカタールのスポーツ専門局「beIN Sports」のインタビューに応じ、サポーターらに向け早期の敗退を謝罪した。

サッカーメディア「FLASH SCORE」は、「『こんなやり方ではチームは作れない』：チュニジアのアリ・アブディが涙を流し、チュニジアサッカー協会を激しく非難」と題した記事で、このアブディ選手の訴えを報じている。

「ワールドカップに臨むのに、一緒にプレーしたことのない選手たちばかりだ」

アブディ選手は「本心から国を思い、代表を応援してくれているチュニジアのサポーターに謝罪したい。しかし、あちこちで噂を流し、チームを乱そうとして楽しんでいる人々には謝らない」と語り、「それは国の利益にならないからだ」と怒りをあらわにした。

前任のラムシ監督の解任をめぐっては、チュニジアサッカー連盟（FTF）による代表チームへの介入が行われていたとの問題が取り沙汰されていた。現地メディアでは、FTF幹部がラムシ監督に、特定の選手を先発起用するよう強要されていたと報じている。

アブディ選手は、こうしたチーム内の問題に言及。「我々にはチームとして練習する時間がなかった。チームは欠点を修正するどころか、失敗のたびにすべてを解体してやり直している。ワールドカップに臨むのに、一緒にプレーしたことのない選手たちばかりだ」と訴えた。

「今日戦った日本代表はどうだ？ それに対して俺たちは何だ」

さらに、「今日戦った日本代表はどうだ？」と切り出し、「彼らは22年のキリンカップの時とほとんど同じメンバー」だとして、日本は「何年もかけてチームを構築している」と指摘。対するチュニジアはW杯の1か月前の監督交代で「全く違うチーム」でW杯に臨んだとして、「こんなやり方で結果が出るわけがない」と目頭をおさえ、悔し涙をこぼした。

「新たに来てくれた監督やコーチたちにも謝罪したい」とし、「有力な選手もいない中で、どうすればいいんだ」と声を荒らげる場面もあった。

インタビュアーと通訳は、沈痛な面持ちでアブディ選手の肩を支えていた。

このインタビューは日本のSNSでも拡散された。日本のサッカーファンからも、「彼の涙が届きますように」「そんな事情があったとはわからなかった」など、同情や激励の声が寄せられている。