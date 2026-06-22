今流行りのFIREが実現可能な純資産はいくらになるのか？【経済とお金の話】

今流行りのFIREが実現可能な純資産はいくらになるのか？

ＦＩＲＥが実現可能な純資産はいくらか

米国のミレニアル世代の間でブームになった言葉に「ＦＩＲＥ」があります。まず、ミレニアル世代とは、新世紀の２０００年以降に成人を迎えたインターネットを使いこなせるデジタルネイティブ世代の人達のことです。この世代の人達は、旧世代のようにフルタイムで馬車馬のように働く生活や人生には否定的といわれます。

それゆえに、理想的な人生設計として注目を集めるようになったのが、「経済的自立で早期リタイア」を目指す「ＦＩＲＥ」だったのです。 ＦＩＲＥは「Financiar Independence, RetireEarly」の略です。大金持ちになってからリタイアするのではなく、資産の４％の不労所得を得て年間生活費を賄うという考え方が基本にあります。

年間２５０万円で生活できる人は、６２５０万円の資産が必要で、年間４００万円の生活なら１億円必要になります。年間生活費の25倍の資産を有し、それを年利４％で運用していければ資産を減らさずにＦＩＲＥが可能となるわけです。もちろん、４％以上で運用できれば資産も増えます。

しかし、社会人になって、20年程度の期間で、しかるべき資産を形成するのは可能でしょうか。年間４００万円の不労所得を得る生活には、４％ルールで１億円必要ですが、20年で１億円だと毎年平均５００万円貯める必要があります。

手取り収入が５００万円にも満たなければ、到底無理な話といえるのです。そこで登場するのが、レバレッジ（てこの原理）でしょう。今は低金利なので多額のお金を借り、それを不動産などに投じてお金を殖やせる――とアピールする業者も多いのです。しかし、投資は元本を一気に減らすリスクも大きいものです。くれぐれもご用心を。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話