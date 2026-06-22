【CEDEC2026】 7月22日～7月24日 開催予定 会場： リアル会場 神奈川県横浜市「パシフィコ横浜ノース」 オンライン会場 公式WEBサイト

吉田修平氏（yosp 代表取締役）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（以下、CESA）は、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス「CEDEC2026（Computer Entertainment Developers Conference 2026）」にて、会期初日と最終日に実施する「基調講演」の講演者と講演テーマを公開した。

「基調講演」は、会期初日にyosp 代表取締役の吉田修平氏、最終日に独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の登大遊氏がそれぞれ登壇することが決定。合わせて、主催者特別企画「人材育成部会セッション」についての情報も公開。またPERACON募集テーマについてのほか、「CEDEC Lightning 2026」のタイムテーブルも公開された。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 登大遊氏

「CEDEC2026」基調講演決定！

会期初日にあたる7月22日9時30分からの基調講演には、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE） ワールドワイド・スタジオ プレジデントも務め、現在yosp代表取締役を務める吉田修平氏が登壇する。講演タイトルは、「私が出会った素晴らしいゲーム、クリエイター、そしてその創造性について」とし、初代プレイステーションから現在まで、吉田氏がこれまでのキャリアで出会ったクリエイターやゲームについて振り返る。

また、会期最終日にあたる7月24日9時30分からの基調講演では、世界中で1,000万ユーザーが利用するSoftEther VPN セキュリティソフト等を開発しているソフトウェア技術研究経営者で、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の登大遊氏が登壇する。講演タイトルは「世界に普及可能なコンピュータやネットワーク技術の生産手段の確立」とし、民間・大学・行政が一体となり、インフラ環境の自由度確保から、小規模チームへの分散投資、イノベーションを生む仕組みづくりまで、組織的な成功と関わるビジネスパーソン一人ひとりの利益獲得を同時に実現するための具体策を紐解く。

基調講演概要

・7月22日9時30分～10時50分

タイトル「私が出会った素晴らしいゲーム、クリエイター、そしてその創造性について」

講演者：吉田修平氏（yosp 代表取締役）

□セッション詳細ページ

・7月24日9時30分～10時50分

タイトル「世界に普及可能なコンピュータやネットワーク技術の生産手段の確立」

講演者：登大遊氏（独立行政法人情報処理推進機構[IPA]）

□セッション詳細ページ

「主催者特別企画セッション」が7月24日15時30分より開催！

「CEDEC2026」では、人材育成に関する主催者企画として「【主催者特別企画】若手クリエイターは2年でどう変わるのか？ ― TGCA中間地点から見えた伴走型人材育成の設計 ―」と題したセッションが開催される。

本セッションでは、CESAが2025年度より開始した「Top Game Creators Academy（TGCA）」における伴走型支援の概要を紹介するとともに、育成対象の若手クリエイターの一事例を通じて、実際にメンターとしてTGCAに参加している人を交え、若手クリエイターの判断軸や作品の語り方がどのように変化していくのかを共有する。ゲーム業界における人材育成や若手クリエイター支援などに関心のある人に向けて、伴走型支援のあり方を具体的なケースから考える機会としている。

□セッション詳細ページ

□「Top Game Creators Academy（TGCA）」のページ

PERACON2026の募集テーマが本日6月22日21時公開。同時に応募受付開始！

今年2026年で16回目を迎えるPERACONこと「ペラ企画コンテスト」は、事前に設定されたテーマに沿った企画コンセプトをA4用紙1枚（相当サイズの画像）にまとめて競う、誰でも参加できる「コンセプトシートコンテスト」。15秒ほどで内容が理解できるものであれば表現は自由となっており、作品は審査員によって評価され、優秀作品はCEDEC最終日の結果発表セッションで表彰される。

セッション情報

・PERACON2026結果発表

日時：7月24日 第11会場 16時40分～17時40分

・殿堂入りに訊く！PERACON2026総決算

日時：7月24日 第11会場 18時～19時

応募方法

6月22日より、PERACON WEBにて応募を受け付ける。

□PERACON WEB

※今年より応募フォームはCEDEC公式WEBサイトのマイページ内でのみ公開される。マイページへログインし、応募する。また、何らかのパスを購入することが応募条件となる。

スケジュール

・6月22日21時～：テーマ発表＆応募受付開始

・7月12日23時59分：応募締切

・7月19日23時59分：投票締切

・7月24日：結果発表

CEDEC Lightning 2026タイムテーブルが公開中！

前回の「CEDEC2025」より開始した、約30分の間で5分の短いセッションを次々と行なう企画「CEDEC Lightning」のタイムテーブルが6月15日より公開されている。

□「CEDEC2026」タイムテーブル / セッション一覧のページ

【コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026（CEDEC2026） 開催概要】

・会期：7月22日～24日

・会場：ハイブリッド開催

リアル会場：神奈川県横浜市「パシフィコ横浜ノース」

オンライン会場：公式WEBサイト

・主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）