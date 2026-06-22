Stray Kids、新曲『RUN IT』リリースを発表！新アルバム&ワールドツアーの開催も予告

Stray Kidsが、新曲リリースを皮切りに、新アルバムの発売やワールドツアーの開催を予告した。

6月22日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じてStray Kidsの新デジタルシングル『RUN IT』のティザー映像を公開し、6月24日午後1時に新曲をリリースすると発表した。

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公開された映像では、メンバーたちが先頭に立って道を切り開く存在として描かれ、Stray Kidsの歩んできた軌跡が随所に表現されている。前進する力をテーマに、過去と現在をつなぐ象徴的な演出や、洗練されたストーリー、モノクロ映像の調和が印象的で、MV本編への期待を高めた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

新曲『RUN IT』は、自ら作り上げた音楽で唯一無二の存在感を確立してきたStray Kidsが、さらに大きな世界へと飛躍していくエネルギーを込めたアンセムソングになる見通しだ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

さらに、ティザー映像の終盤では新アルバムとワールドツアーのロゴが公開され、世界中のファンを熱狂させた。

8月7日にリリースされる新アルバム『THIS&THAT』は、2025年11月に発表した『DO IT』以来、約9カ月ぶりとなる2026年初のアルバムで、先行公開されるデジタルシングル『RUN IT』も収録される予定だ。

また、前回のツアーで世界35地域・56公演という自己最大規模の記録を打ち立てたStray Kidsは、その熱気を引き継ぐ新ワールドツアー「Stray Kids World Tour ‘RUN IT’」の開催も発表した。ツアーの詳細については後日公開される予定だ。

新曲、新アルバム、ワールドツアーと休む間もない活動を予告したStray Kidsは、世界的な音楽フェスティバルでも存在感を発揮している。

6月6日（現地時間）には、米ニューヨークで開催された「The Governors Ball Music Festival」のヘッドライナーとしてステージに立ち、大きな成功を収めた。さらに9月には、南米最大級の音楽フェスティバル「Rock in Rio」に出演予定。また同月には、Stray Kidsを主軸に企画された新しい大型フェスティバル「STRAYCITY」を中南米3地域で開催し、世界中のファンを熱狂させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）