米イラン協議終了、イラン外務省報道官「進展見られた」和平に向け一歩前進



米国とイランの18時間にも及ぶ協議が終了した。



トランプ米大統領のイラン爆撃脅しなどを受けイラン側が一時退席するなど混乱が見られたが、その後も協議は継続していた。アルジャジーラは協議に進展はなかったものの、対話継続で合意したと報じた。



その後、イラン外務省の報道官が「良好な進展が見られた」と述べたことで安堵感が広がっている。協議では最終合意に向けた協議開始のための基盤が議論されたと明かした。このあと、仲介国であるカタールとパキスタンが協議内容をまとめた文書を公表する。

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