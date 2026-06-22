２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円５０銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３０銭前後と前日に比べ１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。この日は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で、米株式市場や米債券市場が休場だったことから模様眺めムードが強く相場の方向感は乏しかった。



米国とイランは２１日にスイスで戦闘終結に向けた協議を行ったが、トランプ米大統領は自身のＳＮＳに「イランがレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘をやめさせなければ、イランとの戦争を再開する」と投稿。米国とイランの間で緊張が高まっていることで、２２日の東京市場では「有事のドル買い」が優勢となっている。また、年内の米利上げ観測の高まりから日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが入りやすいこともあり、ドル円相場は午前９時５０分ごろに一時１６１円５６銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４６７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円１８銭前後と同５５銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS