NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第24話が21日放送され、世帯平均視聴率は11・1％だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・7％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第24回あらすじは、 村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた

籠城（ろうじょう）を続ける村重と織田軍の戦は膠着（こうちゃく）状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。

信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。

無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！状況は一変し−。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％

◆第11回 11・4％、6・6％

◆第12回 11・6％、6・9％

◆第13回 11・8％、6・9％

◆第14回 12・2％、7・3％

◆第15回 11・6％、7・8％

◆第16回 11・9％、6・9％

◆第17回 10・4％、6・1％

◆第18回 10・7％、6・3％

◆第19回 10・9％、6・4％

◆第20回 11・6％、6・8％

◆第21回 10・8％、6・3％

◆第22回 10・8％、6・4％

◆第23回 11・2％、6・4％

◆第24回 11・1％、6・7％