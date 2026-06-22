2024年までTBS系でレギュラー放送されていた人気番組「東大王」に出演していた伊藤七海（27）が自身のXを通じ、結婚したことを発表した。今月は実業家の後藤弘や“ジャスコ”林輝幸など、元「東大王」の結婚報告が相次いでいる。

「日本語の絶対王者」として国語系問題で圧倒的な強さを見せていた伊藤。この日「今日で27歳になりました！！そして！ご報告が遅くなりましたが、このたび結婚いたしました」と結婚を報告。「入籍から数か月が経ち、新生活も少し落ち着いてきたのでご報告させていただきます。これからも変わらず、よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

今月10日には、23年にミスター東大グランプリを受賞した後藤弘が25歳の誕生日を報告するとともに「大学時代の同級生」との結婚を発表。後藤は「高校生クイズ2017」で準優勝し、21年から同番組にレギュラー出演していた。

さらに9日には、“ジャスコ”の愛称で親しまれていた林輝幸が一般女性との結婚を発表。仕事を通じて知り合った相手との新たな門出を報告していた。

25年には医師としての道を歩む河野ゆかりも結婚を発表。お相手は同じ医療従事者で、「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と報告していた。

知性あふれる戦いでお茶の間を魅了した「東大王」メンバーたち。番組卒業後は、クイズ界や芸能界、医療、実業などそれぞれの道で活躍を続けているが、人生の新たなステージでもうれしい話題が相次いでいる。