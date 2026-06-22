イランと０−０のドローに終わったベルギー。（C）Getty Images

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　現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第２節で、最新のFIFAランキングで暫定10位のベルギー代表が同22位のイラン代表と対戦した。

　ベルギーは立ち上がりから果敢に攻撃を仕掛けるも、ゴールが遠い。67分にはネイサン・ノイがレッドカードを受けて数的不利になったものの、ゲームを支配して攻め続けたが、最後まで得点は奪えず。０−０で引き分けた。

　６日前のエジプト戦（１−１）でも引き分けたベルギーは、これで２戦勝ちなし。この結果に対して、SNS上では母国のファンから以下のような怒りの声があがっている。
 
「ゴールすら奪えなかった」
「完全に役立たず」
「台無しになる」
「最も退屈なワールドカップだ」
「壊滅的だ」
「なんて恥ずかしいパフォーマンスだ」
「勝つ気あるのか？シュートを打てよ」
「酷すぎる」

　次戦は26日にGS最終節でニュージーランドと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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