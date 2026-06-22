「酷すぎる」「勝つ気あるのか？」FIFAランク10位の欧州強豪がGS２戦未勝利…母国ファンが激怒！「台無しになる」「最も退屈なワールドカップだ」
現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第２節で、最新のFIFAランキングで暫定10位のベルギー代表が同22位のイラン代表と対戦した。
ベルギーは立ち上がりから果敢に攻撃を仕掛けるも、ゴールが遠い。67分にはネイサン・ノイがレッドカードを受けて数的不利になったものの、ゲームを支配して攻め続けたが、最後まで得点は奪えず。０−０で引き分けた。
６日前のエジプト戦（１−１）でも引き分けたベルギーは、これで２戦勝ちなし。この結果に対して、SNS上では母国のファンから以下のような怒りの声があがっている。
「ゴールすら奪えなかった」
「完全に役立たず」
「台無しになる」
「最も退屈なワールドカップだ」
「壊滅的だ」
「なんて恥ずかしいパフォーマンスだ」
「勝つ気あるのか？シュートを打てよ」
「酷すぎる」
次戦は26日にGS最終節でニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
ベルギーは立ち上がりから果敢に攻撃を仕掛けるも、ゴールが遠い。67分にはネイサン・ノイがレッドカードを受けて数的不利になったものの、ゲームを支配して攻め続けたが、最後まで得点は奪えず。０−０で引き分けた。
「ゴールすら奪えなかった」
「完全に役立たず」
「台無しになる」
「最も退屈なワールドカップだ」
「壊滅的だ」
「なんて恥ずかしいパフォーマンスだ」
「勝つ気あるのか？シュートを打てよ」
「酷すぎる」
次戦は26日にGS最終節でニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番