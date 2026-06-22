7月20日より放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』のポスタービジュアルが公開された。

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本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。

GACKT演じる主人公・浦真鷲直人は、自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない人物。罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗していく。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語が描かれる。

公開されたポスタービジュアルでは、GACKT演じる浦真鷲直人を中心に、志田未来演じるエリート弁護士の麻生縁、神尾楓珠演じる建築設計事務所アシスタントの土生洸太、戸塚純貴演じる一級建築士の鯖山周平、そして北村一輝演じる大物政治家の古瀬義親が、浦真鷲を取り囲むように配置されている。彼らの背後には、公正に裁かれるための場である法廷が描かれているが、正義とは絶対なのかという問いを投げかけるようなギミックで構成された法廷となっている。また、「嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。」 というコピーも配置されている。

また、ドラマ公式SNSやフジテレビ公式YouTubeでは、30秒のティザー映像も公開。6月22日放送の『サバ缶、宇宙へ行く』最終回（21時～21時54分放送）内でもオンエアされる予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）