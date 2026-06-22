「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）

Ｗ杯快勝の裏で阪神に超朗報だ。右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神・下村が７回１安打無失点。七回１死まで無安打に封じる快投で、Ｈランプの代わりに、１軍デビューという希望の光をともした。

試合開始は午後１時。サッカーＷ杯日本代表のチュニジア戦がキックオフする中、球場に駆けつけた“生粋の虎党”に、その右腕で応えた。

「前回の反省も踏まえて、しっかり攻めていこうという気持ちでいきました」

前回登板で３失点を喫した初回。渡部、森友を連続三振に切って取るなど三者凡退で立ち上がった。その後もテンポ良くアウトを積み重ね、六回まで全て１５球以内で料理。「四球から崩れるのが一番良くない。ヒットはＯＫ」と意識したというが、気づけば七回１死までノーヒット。森友に中前打を許したが、後続は打ち取り、７回８３球、７奪三振、無四球と申し分ない数字を並べた。

甲子園での１軍練習参加を経て、プロ入り４試合目の実戦登板。トレーナーが動きを管理する制限を外れてから初のマウンドだった。本来は２０日に先発予定だったが、降雨中止に。初体験のスライド登板でも難なく実力を発揮した。

たとえ打たれても「一つ一つ全部が成長につながると思っているんで」と充実の汗。悲願の１軍へ…２年以上のリハビリ生活に終止符を打った下村はもう止まらない。