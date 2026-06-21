元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、かつで兄弟役を演じた後輩との思い出を語った。

グループが昨年3月いっぱいで解散し、亀梨も「STARTO ENTERTAINMENT」から独立。独り立ちして1年がたった。番組には、そんな亀梨を知る人たちがVTR出演し、素顔を語った。

まず登場したのは、元「Hey！Say！JUMP」で俳優の中島裕翔だった。05年放送のドラマ「野ブタ。をプロデュース」で、兄弟役で共演していた。亀梨は当時19歳、中島は12歳だった。

当時の映像が流れると、亀梨は「かわいかった。現場にね、おやつを持って…」と、中島との思い出をしみじみ。「32か、裕翔ももう」と、時の流れの早さに驚いていた。

VTRで中島は「まねしようと思っても、亀梨さんがやっていたことって絶対、自分のものにできないというか」と、亀梨の凄さを熱弁した。すると、亀梨はその敬称に驚きつつ反応。「独立したから、“君呼び”ルールから排除されたのか」と笑わせていた。