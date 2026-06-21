6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、年収3500万円の会社経営者と24歳のモデル美女が、互いのコンプレックスを打ち明けて急接近する場面があった。

【映像】年収3500万円社長の幼少期

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

20代ガール棟でのツーショットタイム。24歳の女優・モデルであるモモエは、28歳で年収3500万円の会社経営者・ショウタへ「喋りたい」と声をかけた。モモエは「かわいさで言うと負けない」と語る自信家で、甘え上手な部分が最大の魅力だ。

ショウタはプラダやロレックスなどのハイブランドを身につけるハイスペック社長だが、実は過去にコンプレックスを抱えていた。「実は自分、実家がすごい貧乏だった。めちゃめちゃ貧乏で、毎日ご飯も食べれないみたいな生活をしてて…」と衝撃的な生い立ちを告白した。

さらにショウタは「貧乏だったっていうコンプレックスがあるから、あんまり自分に自信がなくて」と、華やかな現在の姿からは想像できない胸の内を明かした。

これに対し、モモエも「私は元カレが女性に対して求めるものが多くて、（自分に）自信がなくなっちゃって…」と過去のトラウマを告白。「料理ができないっていうのが理由でフラれちゃった」と語りつつ、「でも私も頑張りたいから、料理教室通ったりとか」と成長するために前を向いていること明かした。

ショウタは「すごい。めちゃめちゃ努力家やん」と感動。モモエが「だからこの旅では料理を作ろうと思って」と微笑むと、ショウタは「それ、作る時一緒に作ろうよ」と提案。モモエも「うん、一緒に作ろう」と約束を交わした。互いの弱さを見せ合った2人に、スタジオの平祐奈も「なんかいい」とほっこりしていた。