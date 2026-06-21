グランド ハイアット 東京は、「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の一環として、レストランオリジナルメニューとスイーツを6月20日から8月31日まで提供する。

イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」では、風船で冒険に出るピカチュウをモチーフに、マスカルポーネムースやピーチ風味のジュレ、ココナッツジュレ、マンゴーなどを重ね、バルーン形のムースアイスを載せた「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」を用意する。

ステーキハウス「オーク ドア」では、ピカチュウの焼き印を押した黄色の自家製ポテトバンズにビーフパティや野菜、ハラペーニョピクルスを挟み、バーベキューソースとケチャップを合わせた特製ソースで仕上げたバーガーにカレー味のフライドポテトと冷製コーンスープ、イエローソーダを添えた「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」を提供する。いずれのメニューにはポケモンデザインのランチョンマットが付く。

フィオレンティーナ ペストリーブティックでは、ピカチュウをイメージしたマンゴームースのホールケーキ「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」や、ピカチュウやイーブイ、ゼニガメ、フシギダネ、ヒトカゲをあしらったパッケージにクッキーやチョコレートを詰めた「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」、モンスターボールやくさ・ほのお・みずタイプを表現した5種のフレーバー入り「グランド アドベンチャー バトンショコラ」を販売する。スイーツトランクケースとバトンショコラにはオリジナルトートバッグが付き、店頭販売に加えて国内への配送にも対応する。

また風船で冒険に出るピカチュウなどをモチーフに装飾した客室に滞在できる「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」宿泊プランも展開し、パンケーキ付き朝食やパスポートケースなどのオリジナルアメニティを用意する。（写真：©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.）