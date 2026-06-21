みなさんは、お酒を飲むと暴れてしまう「酒乱」に出会ったことはありますか。酔って暴言、暴力、泣き崩れるだけでなく、突然全力ダッシュするなど、酒乱人間は驚きの行動を繰り返します。特に女の子は酔って誰かに噛みつく子や大号泣するパターンが多く、毎日酔ったお客の相手をするホストはこの手の人々に耐性がつくそうです。



【写真】Hカップから匂い立つ色気 現役風俗嬢るるたん

実際に毎日ホストに行って閉店まで遊ぶような人（通称ホス狂い）は酒乱がたくさんいて、シラフでは大人しいのにお酒が入った瞬間に豹変し、担当（指名しているホストのこと）に大迷惑を掛ける話も決して少なくはありません。暴れ方がヒドい場合はホストも手に負えず、周りのお客へ悪影響を与えるため出禁となる可能性もあります。



ホス狂い歴2年のミカさん（仮名・23歳）は自他ともに認める酒乱。歓楽街で大暴走し、そこそこお金を遣っていたのにもかかわらず担当から「もう来ないで」と言われてしまった過去を持っているそうです。



ストレスで大騒ぎ！担当の腕には真っ黒なアザが……

彼女はフリーターをしていた時、当時まだ主流だった歓楽街のキャッチに捕まり、興味本位でホストクラブへ。そこで出会った中堅のホストに一目惚れし、夜のお店にデビューして懸命にお店へ通うようになりました（以下『』内、ミカさん談）。



『その当時は私の稼ぎを管理されたり、“いくら使えるの？このあとアフターするから”とめちゃくちゃ煽られていました。私も初のホストクラブだし最初はいい子ぶってましたが、次第にムカつくようになってきて喧嘩が増え……店内で酔っぱらった際に酒乱を発揮してしまいました』



ホスト通いをするまではお酒をたくさん飲んだ経験がなく、飲酒量のキャパや、自身が酔うとどうなるかさえよく分かっていなかった彼女。ある日、シャンパンでベロベロになり、日頃の鬱憤が大爆発し……！勢いで担当の頭を殴ってしまったのです。



『1回やったらリミッターが外れて、ここで“私って酒乱だったんだ”と気づきました。殴っておいて大号泣し、慰められて再度暴力振るうみたいな（笑）ヒドい時は担当に噛みついてましたね。反論するとかそういう意味じゃなく本当に噛みました』



どうして“噛む”という行為に至るのかを尋ねたところ「言いたいことがいっぱいあるけど、うまく言葉にできなくて衝動で噛んじゃう」とのこと。



酒乱発症後、担当の腕には真っ黒なアザができることが多くなりました。その影響で、月100万〜150万円程度は使っていたのですが、担当からある日突然「もう来ないで。我慢の限界」と言われてしまいました。



こうして初ホスト通いは残念な結末を迎え、ミカさんは懲りたと思いきや、新たな担当を求めて歓楽街を彷徨います。



酒乱をカバーするくらいお金を使ったが、再度出禁に

『前の担当に出禁にされた時、ちょうど彼の売り上げが伸びて来た頃でした。たぶん私をシャットアウトしても大丈夫なくらいお金を使えるお客さんが現れたのでしょう。“もうちょっと私も遣っていたら出禁にならなかったかも……”と思い、次のお店に行く準備として自分の収入を上げました』



ミカさんは風俗店を2つ掛け持ちし、月収が200万円にアップ。2番目の担当に毎月稼ぎの全てを全振りし、熱狂的に彼を支えます。最初の3カ月はお酒も封印し、ノンアルコールでホスト通いをして、とても平和な日々を送っていました。



けれども酒乱は簡単に治るものではありません。ストレス過多でお酒を飲みたくなってしまったミカさんは、シャンパンを入れて盛り上がったところ……見せてはならない裏の顔が一気に爆発します。VIPルームで大騒ぎし、泣き崩れた果てに担当にビンタをお見舞いしてしまいます。



『担当に対する不満は前ほどなかったのに、仕事のイライラでついビンタをしちゃいました。あとヘルプのコには噛みついてしまって……。暴れた翌日ってめっちゃ憂鬱になり人が変わったかのように謝罪メールを送り、申し訳なさから高いシャンパンを卸し続けていましたね』



酒乱をカバーするくらいお金を使い、その金額を稼ぐべく鬼出勤をします。するとストレスが溜まって暴走を繰り返す悪循環となってしまいます。担当から軽く注意を受けたものの、「まだ大丈夫かな」と自分に言い聞かせ、いつも通りの暴れっぷりで騒いだところ、後日“事実上の出禁”を通告されます。



『内容としては“来てもいいけど、これ以上周りに迷惑を掛けるならオレは席につかないよ”というもので……。店に行っても隣にこないなら喋れないし、遠回しに出禁を通達されたようなものですよ。メールを見た瞬間、またやってしまったとひどく落ち込みました』



喪失感からしばらく家を出られなかったミカさん。「きっとすっかり懲りて、今はお酒を飲まなくなっただろう」と期待して尋ねたところ、未だホスト通いもアルコールもやめられていないようです。3人目の担当を見つけ、現在も歓楽街で波乱万丈な日々を過ごしているとのこと。



『さすがに以前ほど暴れていませんが、ビンタくらいはしちゃうかな（苦笑）もう本当、こんな自分イヤになりますよ。でも仕事のストレスは大きいし……。それと実は小さい頃の家庭環境が悪くて、親に構ってもらえなかったり色々ありました。だからその心の傷とか寂しい気持ちが酒乱に繋がっちゃってるのかなと思っています。



おまけにフリーター時代も、人生が楽しくなかったです。ホストにハマるのも、今まで心から楽しいと思えた経験がなかったからかも。しばらくはホス狂いもお酒も、やめられそうにないです』



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。