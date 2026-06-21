【女性が選ぶ】「バラエティー力が高いと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「増田貴久（NEWS）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『バラエティー力が高いと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、NEWSの増田貴久さんです。1986年7月4日生まれ、東京都出身のO型です。アイドルグループNEWSのメンバーとして活躍する一方、バラエティー番組でも才能を発揮しています。『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）や『ソレダメ！〜あなたの常識は非常識!?〜』（テレビ東京系）などの人気番組に出演し、持ち前の明るさと高いバラエティー力で、幅広い世代の視聴者を楽しませています。
▼回答者コメント
「よくテレビに出ているイメージがある。芸人の方とも上手く馴染めてるイメージ」（10代女性／岐阜県）
「会話に安定感があって、安心してみられる」（40代女性／富山県）
「ボケもツッコミも両方できるところを見たことがあるから」（30代女性／京都府）
堂々の1位を獲得したのは、timeleszの菊池風磨さんです。1995年生まれのA型で、2011年にデビューしました。現在はtimeleszのメンバーとして活動する傍ら、ドラマなどで主演を務める実力派です。一方でバラエティー力が非常に高く、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）などで見せる全力のリアクションは広く親しまれています。クールな魅力と親しみやすさのギャップが魅力です。
▼回答者コメント
「バラエティで見ない日はないほど面白く、バラエティ力が高いと思いました」（30代女性／愛知県）
「どっきりGPの風磨くんに敵う人はいないと思う」（30代女性／東京都）
「ツッコミも回しもできて、空気を読むのが上手く、番組ごとに求められる役割を自然にこなせるから」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：増田貴久（NEWS）／41票
2位にランクインしたのは、NEWSの増田貴久さんです。1986年7月4日生まれ、東京都出身のO型です。アイドルグループNEWSのメンバーとして活躍する一方、バラエティー番組でも才能を発揮しています。『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）や『ソレダメ！〜あなたの常識は非常識!?〜』（テレビ東京系）などの人気番組に出演し、持ち前の明るさと高いバラエティー力で、幅広い世代の視聴者を楽しませています。
「よくテレビに出ているイメージがある。芸人の方とも上手く馴染めてるイメージ」（10代女性／岐阜県）
「会話に安定感があって、安心してみられる」（40代女性／富山県）
「ボケもツッコミも両方できるところを見たことがあるから」（30代女性／京都府）
1位：菊池風磨（timelesz）／88票
堂々の1位を獲得したのは、timeleszの菊池風磨さんです。1995年生まれのA型で、2011年にデビューしました。現在はtimeleszのメンバーとして活動する傍ら、ドラマなどで主演を務める実力派です。一方でバラエティー力が非常に高く、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）などで見せる全力のリアクションは広く親しまれています。クールな魅力と親しみやすさのギャップが魅力です。
▼回答者コメント
「バラエティで見ない日はないほど面白く、バラエティ力が高いと思いました」（30代女性／愛知県）
「どっきりGPの風磨くんに敵う人はいないと思う」（30代女性／東京都）
「ツッコミも回しもできて、空気を読むのが上手く、番組ごとに求められる役割を自然にこなせるから」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)