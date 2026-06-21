「家族の皆から慕われてるパパ」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆娘との“父の日”ショット！ 「素敵な時間」
モデルの近藤千尋さんは6月21日、自身のInstagramを更新。娘たちと夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんの“父の日”を祝う様子を披露しました。
【写真】近藤千尋、家族での“父の日”ショット
近藤さんは「週末は学校行事やお仕事で一瞬で終わった… こっちゃんは寝てて写真撮れず さ、明日からも頑張ろうね」と続けました。
この投稿にコメントでは「素敵な家族時間ですね 相変わらず綺麗」「父の日太田さんおめでとう」「優しくてかっこよくて家族の皆から慕われてるパパなのが伝わる写真だね〜」「ひーぼぉくんワクワクだね」「ちぴちゃんみんな綺麗で可愛いし最後なんてカッコ良すぎ」などの声が寄せられています。
【写真】近藤千尋、家族での“父の日”ショット
「父の日おめでとう」近藤さんは「父の日おめでとう 今年はリカバリーウェアにしました ずっと元気なひーぼぉくんでいてね」とつづり、9枚の写真を投稿。夫・太田さんを真ん中に、近藤さん、長女、次女と父の日を祝う家族ショットを披露しています。三女は寝ていて写真に参加できなかったのだそう。
この投稿にコメントでは「素敵な家族時間ですね 相変わらず綺麗」「父の日太田さんおめでとう」「優しくてかっこよくて家族の皆から慕われてるパパなのが伝わる写真だね〜」「ひーぼぉくんワクワクだね」「ちぴちゃんみんな綺麗で可愛いし最後なんてカッコ良すぎ」などの声が寄せられています。