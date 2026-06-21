『ひぐらしのなく頃に』新作アニメ制作決定でPV公開 保志総一朗らキャスト続投で制作はスタジオディーン再び担当
PVでは新録のレナのセリフも
テレビアニメ『ひぐらしのなく頃に』の新作アニメが制作されることが発表された。あわせて新PVが公開された。
【動画】新録のレナのセリフも！公開された『ひぐらしのなく頃に』新作制作PV
PVではティザービジュアルおよびメインキャストも公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当する。
また、PVでは新録のレナのセリフも聞くことができる。
アニメーション制作は、20年前に『ひぐらしのなく頃に』を手がけたスタジオディーンが担当。
あわせて公開されたティザービジュアルには、「みんな、おかえり」のコピーとともに、笑顔の竜宮レナが描かれている。
さらに、テレビアニメ20周年をお祝いする記念ロゴも公開された。20年の重みを想起させる日めくりカレンダーをモチーフに、レナのナタがあしらわれた印象的なデザインとなっている。
『ひぐらしのなく頃に』は同人サークル『07th Expansion』が2002年から発表したコンピュータゲーム作品が原作。昭和50年代後半の架空の村落「雛見沢村」を舞台に、村の習わしである「綿流し」にまつわる連続怪死や失踪事件の真相に少年少女たちが迫るミステリー。
2006年にはテレビアニメ第1期、07年には第2期にあたる『ひぐらしのなく頃に解』が放送され、大きな話題に。そのほかOVAやコミック、小説、実写映画（08年）、ドラマ（16年）、舞台（15年）などあらゆるメディアで展開されるなど愛され続ける作品で、2020年に『ひぐらしのなく頃に業／卒』が放送された。
テレビアニメ『ひぐらしのなく頃に』の新作アニメが制作されることが発表された。あわせて新PVが公開された。
【動画】新録のレナのセリフも！公開された『ひぐらしのなく頃に』新作制作PV
PVではティザービジュアルおよびメインキャストも公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当する。
また、PVでは新録のレナのセリフも聞くことができる。
あわせて公開されたティザービジュアルには、「みんな、おかえり」のコピーとともに、笑顔の竜宮レナが描かれている。
さらに、テレビアニメ20周年をお祝いする記念ロゴも公開された。20年の重みを想起させる日めくりカレンダーをモチーフに、レナのナタがあしらわれた印象的なデザインとなっている。
『ひぐらしのなく頃に』は同人サークル『07th Expansion』が2002年から発表したコンピュータゲーム作品が原作。昭和50年代後半の架空の村落「雛見沢村」を舞台に、村の習わしである「綿流し」にまつわる連続怪死や失踪事件の真相に少年少女たちが迫るミステリー。
2006年にはテレビアニメ第1期、07年には第2期にあたる『ひぐらしのなく頃に解』が放送され、大きな話題に。そのほかOVAやコミック、小説、実写映画（08年）、ドラマ（16年）、舞台（15年）などあらゆるメディアで展開されるなど愛され続ける作品で、2020年に『ひぐらしのなく頃に業／卒』が放送された。
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