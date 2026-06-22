The Yes Menのアンディ・ビシュルバウム（左）とマイク・ボナノ（右）。当局者になりすまして「WTO（世界貿易機関）の解散」を発表したこともあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析をもとに経済の今を解き