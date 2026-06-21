俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴が開かれる。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した３人は問答無用で追放を言い渡される。羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）が理不尽な行動の理由を探ると、明智光秀（要潤）が信長の真意を語り始める。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話（6月21日）のラスト約25秒、織田信長（小栗旬）と、控える明智光秀（要潤）。何かを耳にしたのか、光秀が目線を上げる。台詞はなく、不穏な劇伴。黒バックに「本能寺の変まで、あと2年ーー」の白テロップに続き、次回「事変の予兆」とサブタイトルが浮かび上がった。戦国最大のミステリーが間近に迫る。