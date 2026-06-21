セサミストリートの顔がそのままポーチに！ 2026年6月発売「セサミストリート フェイスポーチ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、クオリアの「セサミストリート フェイスポーチ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
クオリアから2026年6月に発売される「セサミストリート フェイスポーチ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
セサミストリート フェイスポーチ
▼メーカー
クオリア
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・エルモ
・クッキーモンスター
・オスカー
・アーニー
・バート※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「セサミストリート フェイスポーチ」が見逃せない！
クオリアから2026年6月に発売される「セサミストリート フェイスポーチ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
人気キャラクターの顔がそのままポーチに！セサミストリートの仲間たちが、可愛らしいフェイスポーチになってカプセルトイに登場です。小物入れタイプの商品となっており、お出かけの際の実用的なアイテムとしても大活躍してくれます。日常で使う小物をまとめるのにもぴったりな注目のコレクションです。
詳細情報▼商品名
セサミストリート フェイスポーチ
▼メーカー
クオリア
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・エルモ
・クッキーモンスター
・オスカー
・アーニー
・バート※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)