永瀬廉の出演作で「好きな映画」ランキング！ 『鬼の花嫁』を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。
King & Princeのメンバーとして大人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画に出演しています。話題作も多く、永瀬さんの演技を見て感動したことがある人も多いのではないでしょうか？
それでは、「永瀬廉の出演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2026年3月27日から公開された『鬼の花嫁』です。和風恋愛ファンタジー小説を映画化した作品で、永瀬さんは吉川愛さんとダブル主演を務めました。
同作は、「あやかし」と人間が共存する世界が舞台で、永瀬さんはあやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を担当。多くの人を魅了する美しい容姿と崇高なカリスマ性を持つキャラクターで、永瀬さんにピッタリの役となりました。
普段は冷徹ながら、吉川さんが演じる花嫁の柚子に対しては一途に深い愛情を注ぐ姿が感動を呼び人気を集めています。
回答者からは、「幻想的な世界観と切ない感情表現が印象的で、普段とは違う雰囲気の演技が新鮮だった」（20代女性／福井県）、「クールでちょっと色っぽくて素敵な役だった」（40代女性／神奈川県）、「永瀬廉のビジュアルが爆発していて、色気がだだもれていたから」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位は、2020年に公開された『弱虫ペダル』でした。人気コミックが原作の映画で、主演を務めた永瀬さんは小野田坂道を担当しています。
自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画となり、永瀬さんは原作にあわせて前髪パッツン＆丸メガネで坂道を熱演。アイドルとしてのオーラは消して役になりきり、自然体な演技で高い評価を得ました。
永瀬さんは、演技が認められ第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。俳優としてブレークするキッカケの映画で、いまでもファンから愛されている作品です。
回答者からは、「応援したくなる、がんばってる姿がパッツンでもメガネでもめちゃくちゃかっこよかった」（30代女性／香川県）、「原作のイメージを壊さないで演技していて良かったから」（30代女性／石川県）、「原作の熱い世界観がそのまま再現されていて、とにかく胸が熱くなるすばらしい作品」（30代女性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
King & Princeのメンバーとして大人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画に出演しています。話題作も多く、永瀬さんの演技を見て感動したことがある人も多いのではないでしょうか？
それでは、「永瀬廉の出演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。
2位：『鬼の花嫁』（鬼龍院玲夜）／65票
2位は、2026年3月27日から公開された『鬼の花嫁』です。和風恋愛ファンタジー小説を映画化した作品で、永瀬さんは吉川愛さんとダブル主演を務めました。
同作は、「あやかし」と人間が共存する世界が舞台で、永瀬さんはあやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を担当。多くの人を魅了する美しい容姿と崇高なカリスマ性を持つキャラクターで、永瀬さんにピッタリの役となりました。
普段は冷徹ながら、吉川さんが演じる花嫁の柚子に対しては一途に深い愛情を注ぐ姿が感動を呼び人気を集めています。
回答者からは、「幻想的な世界観と切ない感情表現が印象的で、普段とは違う雰囲気の演技が新鮮だった」（20代女性／福井県）、「クールでちょっと色っぽくて素敵な役だった」（40代女性／神奈川県）、「永瀬廉のビジュアルが爆発していて、色気がだだもれていたから」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位：『弱虫ペダル』（小野田坂道）／111票
1位は、2020年に公開された『弱虫ペダル』でした。人気コミックが原作の映画で、主演を務めた永瀬さんは小野田坂道を担当しています。
自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画となり、永瀬さんは原作にあわせて前髪パッツン＆丸メガネで坂道を熱演。アイドルとしてのオーラは消して役になりきり、自然体な演技で高い評価を得ました。
永瀬さんは、演技が認められ第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。俳優としてブレークするキッカケの映画で、いまでもファンから愛されている作品です。
回答者からは、「応援したくなる、がんばってる姿がパッツンでもメガネでもめちゃくちゃかっこよかった」（30代女性／香川県）、「原作のイメージを壊さないで演技していて良かったから」（30代女性／石川県）、「原作の熱い世界観がそのまま再現されていて、とにかく胸が熱くなるすばらしい作品」（30代女性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)