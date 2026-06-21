現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】市川團子さん演じる森乱が、相撲で長老格の重臣を…

その第二十五回「変事の予兆」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第二十五回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第二十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。

祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。

余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。

小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。