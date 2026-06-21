【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】海外メディア騒然の「弾丸ショット」（実際の様子）

日本のエースが放った衝撃の一撃は、世界をも震撼させた。FW上田綺世の理不尽なまでの弾丸ミドルシュートに海外メディアも騒然とした。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢としては大会史上最多得点差の4−0で大勝した。

この試合で主役となったのが、CFでスタメン出場したエースの上田だ。4分にMF鎌田大地の先制点の起点になると、31分には弾丸シュートでW杯初得点を記録し、69分には巧みなダイレクトパスでMF伊東純也のゴールをアシストし、83分には対空時間の長いヘディングでダメ押し弾を決めた。全4ゴールに絡んでプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いている。

とくに世界中から特大の賛辞が送られたのが、31分の弾丸シュートだ。ハーフウェーラインからDF板倉滉が鋭い縦パスを出すと、上田が敵陣で受けて前を向く。DFモンタサル・タルビと1対1になり、小さいフェイントを入れながら少しずつ前進すると、ペナルティーエリアライン付近で右足を一閃。低空の弾丸シュートはタルビの股の下を抜け、ワンバウンドして逆サイドのサイドネットに突き刺さった。

MARCA紙は「とんでもないシュート」と報道

このワールドクラスのスーパーゴールには、各国の有名スポーツメディアも試合速報で即座に反応。英公共放送『BBC』は「フェイエノールトの男はCBの股を抜く見事なシュートをファーコーナーに突き刺した。チュニジアは敗退へと向かっている」と伝え、試合解説のチャーリー・アダム氏（元スコットランド代表MF）も「信じられない。DFはコンタクトすべきだったが、そうさせなかった。素晴らしい動きであり、見事な一撃だ」と絶賛した。

また、米スポーツ専門局『ESPN』は「ゴール！上田のなんて強烈な一撃だ！日本が2−0！」と大興奮で速報。「タルビは下がることを選び、上田に股を抜くセンセーショナルな18ヤードのシュートを左下隅に打たせてしまった」と報じた。

さらに、スペイン紙『MARCA』は「上田のゴラッソだ！何度かシュートフェイントを入れ、最後は運試しに出た。とんでもないシュートをファーポストに放った。GKにはセーブ不可能だ」と報道。イタリア紙『Gazzetta dello Sport』も「上田！日本が追加点。代表通算17ゴール目を決めた。DFの股の下を抜ける強烈な右足のシュートは防ぐことが不可能で、ファーポストの際を正確に射抜いた」と驚きをもって伝えている。

なお、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位となった日本代表は、6月26日の第3節で現在3位のスウェーデン代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）

