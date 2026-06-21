2試合連続で得点関与…中村敬斗が久保に向けた“Kポーズ”「鎌田選手がやったら『鎌田のK』になるので僕が」
[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]
切れ味鋭い突破でゴールをお膳立てした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半4分にMF鎌田大地の先制点をアシスト。「味方があそこまでうまくつないでくれた。1点目は僕たちが練習してきた形が出た」と手応えを口にした。
最終ラインから丁寧につないでいったボールだった。DF冨安健洋、鎌田、FW上田綺世、MF田中碧を経由し、敵陣付近の中村のもとへ。「まず1対1になった場面で仕掛けるのは決めていた」(中村)。鋭い突破でPA左の深い位置まで潜り込み、「グラウンダーで速いパスは意識して出した」。ゴール前に詰めた鎌田がヒールキックで押し込んだ。
初戦・オランダ戦のゴールに続き、2試合連続で得点に絡んだ。初戦のゴールはカットインからの右足一閃。今回はカットインを相手が警戒していた。「右足でボールを持っているのを相手はわかっていたので、それがうまく効いた」。右足のキックフェイントで深い位置まで入り込み、クロスを選択した。
ひとつの大きな武器を生かすための選択肢を増やした。「カットインだけじゃなくて、今日はキックフェイントで縦に行ってクロスでアシストした。自分がやってきたことが結果につながっている」。左サイドのスペシャリストとして君臨したMF三笘薫が不在のなかでも、もう一人のスペシャリストとして真価を見せつけている。
鎌田のゴール後、中村は両手でKのポーズを取った。怪我でベースキャンプ地でリハビリを続けるMF久保建英へのメッセージであることを認めつつ、「(向きが)逆になっちゃった」と笑う。
「自分が点を取ったら久保選手にやるということだったけど、アシストしたし。鎌田選手がKをやったら『鎌田のK』と言われてしまうので。僕がやると言っていた」
試合前には、同じグループのオランダとスウェーデンの試合をフルで観たという。日本と第3節で戦うスウェーデンがオランダに1-5と大敗。チュニジア戦の結果次第では、グループ突破にも大きく影響してしまう中で、中村は「絶対に勝たなきゃいけない」とチュニジア戦に向けて決意を新たにしていた。
終わってみれば4-0と快勝。「大量得点で終わると思ってなかったけど、結果として大量得点できたのがよかった」と振り返る。「チームの総合力でも僕らが上回っていたし、個人個人で見ても僕らが上回っていた。それがこの快勝につながった」と力を込めた。
久保からメッセージが届いたことも明かし、「喜んでました」と中村。最終節・スウェーデン戦へ「次の試合に向けていい準備ができたら」と先を見据えていた。
(取材・文 石川祐介)
切れ味鋭い突破でゴールをお膳立てした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半4分にMF鎌田大地の先制点をアシスト。「味方があそこまでうまくつないでくれた。1点目は僕たちが練習してきた形が出た」と手応えを口にした。
最終ラインから丁寧につないでいったボールだった。DF冨安健洋、鎌田、FW上田綺世、MF田中碧を経由し、敵陣付近の中村のもとへ。「まず1対1になった場面で仕掛けるのは決めていた」(中村)。鋭い突破でPA左の深い位置まで潜り込み、「グラウンダーで速いパスは意識して出した」。ゴール前に詰めた鎌田がヒールキックで押し込んだ。
ひとつの大きな武器を生かすための選択肢を増やした。「カットインだけじゃなくて、今日はキックフェイントで縦に行ってクロスでアシストした。自分がやってきたことが結果につながっている」。左サイドのスペシャリストとして君臨したMF三笘薫が不在のなかでも、もう一人のスペシャリストとして真価を見せつけている。
鎌田のゴール後、中村は両手でKのポーズを取った。怪我でベースキャンプ地でリハビリを続けるMF久保建英へのメッセージであることを認めつつ、「(向きが)逆になっちゃった」と笑う。
「自分が点を取ったら久保選手にやるということだったけど、アシストしたし。鎌田選手がKをやったら『鎌田のK』と言われてしまうので。僕がやると言っていた」
試合前には、同じグループのオランダとスウェーデンの試合をフルで観たという。日本と第3節で戦うスウェーデンがオランダに1-5と大敗。チュニジア戦の結果次第では、グループ突破にも大きく影響してしまう中で、中村は「絶対に勝たなきゃいけない」とチュニジア戦に向けて決意を新たにしていた。
終わってみれば4-0と快勝。「大量得点で終わると思ってなかったけど、結果として大量得点できたのがよかった」と振り返る。「チームの総合力でも僕らが上回っていたし、個人個人で見ても僕らが上回っていた。それがこの快勝につながった」と力を込めた。
久保からメッセージが届いたことも明かし、「喜んでました」と中村。最終節・スウェーデン戦へ「次の試合に向けていい準備ができたら」と先を見据えていた。
(取材・文 石川祐介)