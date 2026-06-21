jo0ji、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』OPテーマ担当決定！新曲「I-BULL」リリース決定

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jo0ji（読み：ジョージ）が、2026年7月25日23時よりテレ東系列ほかで放送が開始される、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』最終クールのオープニングテーマを担当し、新曲「I-BULL」（いぶる）を書き下ろしたことが発表された。jo0jiからのコメントも到着している。

■「I-BULL」CDには11月スタートのワンマンツアーチケット先行受付シリアルナンバーが付与

そして「I-BULL」はアニメOAの前日、7月24日0:00から配信リリース決定。カップリングや「I-BULL」アニメバージョンも収録したCDは9月2日に発売が決定し、本CDを予約した人には2026年11月にスタートするZepp 6箇所を含む全10公演のワンマンツアー“jo0ji one-man tour 2026 「いかり」”のチケット先行受付シリアルナンバーが付与される。

シリアルは6月26日23:59までに予約した方に付与される。また、CD購入者特典の内容も解禁となっているのでチェックしておきたい。

■jo0jiコメント

『BLEACH』を観て育った身としてはこの上なく嬉しかったです。最終クールの主題歌という大役を任せて頂けたことに大感謝をすると同時に、とても身が引き締まる思いで、曲作りに臨みました。立ち向かうこと、信じること、護ること、他にも色々な姿の勇気を『BLEACH』から教わりました。なので、この曲は自分なりの勇気とは何かを提示するように作りました。放送されるのが楽しみです!!

■リリース情報

2026.07.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I-BULL」

2026.09.02 ON SALE

SINGLE「I-BULL」

■ツアー情報

jo0ji one-man tour 2026 「いかり」

2026年

11/01(日)神奈川・KT Zepp Yokohama

11/03(祝・火)石川・金沢 EIGHT HALL

11/08(日)大阪・Zepp Namba(OSAKA)

11/14(土)香川・高松 festhalle

11/15(日)広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

11/22(日)北海道・Zepp Sapporo

11/28(土)福岡・Zepp Fukuoka

12/05(土)愛知・Zepp Nagoya

12/13(日)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

12/19(土)宮城・SENDAI GIGS

■番組情報

テレ東系TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』

7月25日23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始

原作・総監修：久保帯人

「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

アニメーション制作：PIERROT FILMS

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

■関連リンク

jo0ji OFFICIAL SITE

https://jo0ji.com/

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』番組サイト

https://bleach-anime.com/