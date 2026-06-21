億超えの高配当に、ＳＮＳ上が騒然としている。ＪＲＡが発売した６月２１日のＷＩＮ５は、的中３票で払戻金は１億７０９４万９７３０円となった。

発売票数は７３２万６４１７票で、対象１レース目の阪神１０Ｒ・姫路Ｓで１３番人気ペイシャモノノフが勝ち、いきなり残りは２万９６２９票に激減。２レース目の東京１０Ｒ・多摩川Ｓでは２番人気のラーンザロープスが勝ち、５７５２票に減った。

３レース目の札幌１１Ｒ・ＵＨＢ杯は５番人気アスティスプマンテが勝って５５３票に。４レース目の阪神１１Ｒ・しらさぎＳは７番人気エルトンバローズが制し、残りはついに３７票に。そして最後の東京１１Ｒ・府中牝馬Ｓは５番人気のセキトバイーストの勝利で的中は３票となった。

この日のＷＩＮ５発売締め切りはＩＰＡＴ投票で１４時５０分。サッカー日本代表が北中米Ｗ杯２戦目でチュニジア相手に歴史的勝利を飾った一戦が終わったのが１４時５５分過ぎだったが、多くの競馬ファンは“熱くなり過ぎず”馬券もしっかり購入したようだ。

だが、終わってみればわずか３票的中の１億７０９４万円超の配当。日本代表が勝利したのとほぼ同時刻にレースが始まった阪神１０Ｒ・姫路Ｓがいきなりの大荒れだったこともあり、ＳＮＳ上では「サッカーの裏ではＷＩＮ５の初戦が１３番人気勝利とか」「また、初戦突破できず 日本代表みたいにはいかないなぁ」「サッカー日本代表は４点取って勝ったのに、私のＷＩＮ５は１レース目から撃沈して」「日本代表４ー０素晴らしい 私のＷＩＮ５は終わりました」「サッカー終了、即競馬に切り替えたらＷＩＮ５の楽しみを奪われた人達が多数」「サッカー見てたらＷＩＮ５早々と外れたとるやないか」などのコメントが寄せられている。

★ＷＩＮ５高額配当ベスト５★

１、５億６２５２万１６１０円（２５年１０月１９日）

２、５億５４４４万６０６０円（２１年 ３月１４日）

３、４億８１７８万３１９０円（２１年 １月１１日）

４、４億７５１７万１０４０円（２５年１０月 ５日）

５、４億７１８０万９０３０円（１９年 ２月２４日）