鬼門の2戦目で4発快勝!! キャプテン板倉滉「こういう試合をゼロ(無失点)で終わるとまた次につながる」

鬼門の2戦目で4発快勝!! キャプテン板倉滉「こういう試合をゼロ(無失点)で終わるとまた次につながる」