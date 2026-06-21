鬼門の2戦目で4発快勝!! キャプテン板倉滉「こういう試合をゼロ(無失点)で終わるとまた次につながる」
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]
キャプテンに緊急就任したDF板倉滉が今大会初出場・初先発で最終ラインからチームを支え、4-0の歴史的大勝に貢献した。
初戦の直前にMF遠藤航が負傷離脱するというアクシデントに見舞われた日本代表。それでも初戦のオランダ戦で2度のビハインドを追いついて勝ち点1を獲得すると、続く今節は日本にとってW杯史上初となる4得点を奪って勝ち点を4に乗せた。
板倉はオランダ戦で出番がなかったなか、この試合では3バックの中央に入って先発出場。カウンターで攻め込まれる隙も見せることなく戦い抜き、相手のシュートを2本、枠内シュートはゼロに抑えた。
歴代1勝にとどまっていた鬼門の大会2戦目で白星。板倉は「この難しいと言われていた2戦目。チーム一丸となって戦った結果」と胸を張る。その上で「前線の選手のハードワークが一番だったと思う」とチームメイトも労った。
もっとも満足する様子はなく、「こういう試合をゼロ(無失点)で終わるとまた次につながる。気を引き締めて次もいきたい」とスウェーデン戦に照準を合わせた板倉。4発快勝にも「優勝しか狙っていない。もっともっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」と浮かれることなく、襟を正しながらGL最終決戦に臨んでいく構えだ。
キャプテンに緊急就任したDF板倉滉が今大会初出場・初先発で最終ラインからチームを支え、4-0の歴史的大勝に貢献した。
初戦の直前にMF遠藤航が負傷離脱するというアクシデントに見舞われた日本代表。それでも初戦のオランダ戦で2度のビハインドを追いついて勝ち点1を獲得すると、続く今節は日本にとってW杯史上初となる4得点を奪って勝ち点を4に乗せた。
歴代1勝にとどまっていた鬼門の大会2戦目で白星。板倉は「この難しいと言われていた2戦目。チーム一丸となって戦った結果」と胸を張る。その上で「前線の選手のハードワークが一番だったと思う」とチームメイトも労った。
もっとも満足する様子はなく、「こういう試合をゼロ(無失点)で終わるとまた次につながる。気を引き締めて次もいきたい」とスウェーデン戦に照準を合わせた板倉。4発快勝にも「優勝しか狙っていない。もっともっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」と浮かれることなく、襟を正しながらGL最終決戦に臨んでいく構えだ。