青いイナズマが炸裂!! 最終ライン裏に走り込んだ快足・伊東純也が3点目を奪取!!
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功。さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げた。
2-0とリードしたまま後半を迎えると、24分に追加点を奪取する。自陣からMF田中碧が縦パスを送ると、上田がワンタッチで最終ライン裏に落とす。走り込んだMF伊東純也が相手GKとの1対1を制した。「イナズマ」の愛称を持つ伊東による得点で、リードを3点差に広げている。
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功。さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げた。
3点目— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
抜け出したのは伊東純也⚡️
GKとの1対1を落ち着いて決める
#FIFAワールドカップ グループF
チュニジア×日本
#DAZN 無料ライブ配信中(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/lS0RZEOsOn