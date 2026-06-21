グループＦの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＦ第２節の２試合が行なわれた。

　オランダ対スウェーデンは、オランダが５−１で完勝を収める。チュニジア対日本は、日本が４−０で快勝した。

　この結果、オランダと日本が勝点４、得失点差も４で並び、総得点で上回るオランダが１位、日本が２位。勝点３のスウェーデンが３位で、２連敗のチュニジアはグループステージ敗退が決まった。
 
グループＦ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア

▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア

▼第３節（日本時間で６／26 ８時にキックオフ）
日本対スウェーデン
チュニジア対オランダ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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