【Ｗ杯Ｆ組・第２節】５発大勝のオランダが首位、総得点の差で日本が２位。３位はスウェーデン、連敗のチュニジアは大会敗退
北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＦ第２節の２試合が行なわれた。
オランダ対スウェーデンは、オランダが５−１で完勝を収める。チュニジア対日本は、日本が４−０で快勝した。
この結果、オランダと日本が勝点４、得失点差も４で並び、総得点で上回るオランダが１位、日本が２位。勝点３のスウェーデンが３位で、２連敗のチュニジアはグループステージ敗退が決まった。
グループＦ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア
▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア
▼第３節（日本時間で６／26 ８時にキックオフ）
日本対スウェーデン
チュニジア対オランダ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダ対スウェーデンは、オランダが５−１で完勝を収める。チュニジア対日本は、日本が４−０で快勝した。
この結果、オランダと日本が勝点４、得失点差も４で並び、総得点で上回るオランダが１位、日本が２位。勝点３のスウェーデンが３位で、２連敗のチュニジアはグループステージ敗退が決まった。
グループＦ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
オランダ ２−２ 日本
スウェーデン ５−１ チュニジア
▼第２節
オランダ ５−１ スウェーデン
日本 ４−０ チュニジア
▼第３節（日本時間で６／26 ８時にキックオフ）
日本対スウェーデン
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