【Ｗ杯Ｆ組・第２節】５発大勝のオランダが首位、総得点の差で日本が２位。３位はスウェーデン、連敗のチュニジアは大会敗退

【Ｗ杯Ｆ組・第２節】５発大勝のオランダが首位、総得点の差で日本が２位。３位はスウェーデン、連敗のチュニジアは大会敗退