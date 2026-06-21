鬼門の“W杯第２戦”白星に堂安律も安堵。チュニジア戦の勝利は「日本サッカーにとって大きな一歩」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。鎌田大地の得点を皮切りに、上田綺世の２発や伊東純也のゴールで４−０の勝利を収めた。
右ウイングバックで先発した堂安律は、試合後のフラッシュインタビューで以下のようにチュニジア戦を振り返った。
「第１戦に続いて守備に追われる時間は多かったですけど、攻撃は自分的には満足していないです。攻撃で“違い”は作れなかったですけど、チームが勝ててホッとしてます」
日本代表にとって、ワールドカップのグループステージ２戦目は、鬼門だった。
これまで第２戦は１勝３分け３敗。前回のカタール大会では、ドイツに２−１で逆転勝利を収めた直後のコスタリカ戦で０−１の敗戦。苦しんだ印象が強い。
「やはり第２戦、日本代表がなかなか勝てない課題があったなかで、もう１回、気を引き締めようと。それでこういう大勝ができたのは、日本サッカーにとって大きな一歩だったと思います」
そう話した堂安は「僕たちは本当に優勝を狙っているので、皆さんの応援が必要ですし、最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
森保ジャパンは次節、日本時間６月26日の８時キックオフのグループF最終節で、スウェーデン代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
右ウイングバックで先発した堂安律は、試合後のフラッシュインタビューで以下のようにチュニジア戦を振り返った。
「第１戦に続いて守備に追われる時間は多かったですけど、攻撃は自分的には満足していないです。攻撃で“違い”は作れなかったですけど、チームが勝ててホッとしてます」
これまで第２戦は１勝３分け３敗。前回のカタール大会では、ドイツに２−１で逆転勝利を収めた直後のコスタリカ戦で０−１の敗戦。苦しんだ印象が強い。
「やはり第２戦、日本代表がなかなか勝てない課題があったなかで、もう１回、気を引き締めようと。それでこういう大勝ができたのは、日本サッカーにとって大きな一歩だったと思います」
そう話した堂安は「僕たちは本当に優勝を狙っているので、皆さんの応援が必要ですし、最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
森保ジャパンは次節、日本時間６月26日の８時キックオフのグループF最終節で、スウェーデン代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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