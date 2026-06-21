「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。日本は２５日の１次リーグ最終戦で勝ち点３で３位につけるスウェーデンと対戦する。この日、オランダがスウェーデンに５−１で大勝。総得点の差で日本を上回り首位に立った。

勝ち点４は組３位通過の場合のボーダーラインとなる勝ち点を見られており、日本はまずこれをクリアすることになった。日本は最終戦のスウェーデン戦で引き分け以上なら２位以内が決まる。負ければ、オランダ−チュニジア戦次第となるが、組３位での通過が見込まれる。

Ｆ組１位通過はＣ組２位と対戦、同２位はＣ組１位と対戦する。Ｆ組３位通過の場合は３位の上位８チームの組み合わせによって、決勝トーナメントの相手が決まる。Ｃ組は現在１位ブラジル、２位モロッコとなっている。

◇１次リーグ突破条件

各組上位２チームは自動的に決勝トーナメント進出が決定する。今大会から出場チームが４８に増えたことにより、決勝トーナメントは３２チームで争われることになり、各組３位１２チームのうち成績上位８チームも突破となる。優先順位は勝ち点、総得失点差、総得点数、フェアプレーポイント、最新ＦＩＦＡランク、過去のＦＩＦＡランクの順。