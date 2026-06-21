「日本はマジで狂ってるよ！」チュニジアを４発粉砕した森保ジャパンの破壊力に韓国メディアが衝撃 「三笘、久保、南野がいないのに…」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分にいきなり中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込む。後半はなかなかゴールチャンスを掴めなかったものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメを押すと、83分には上田の技ありヘッドで４点目。過去最多点差の４−０で勝ち切り、３ポイントを掴み取った。
日本がチュニジアを圧倒した一戦を興味深くレポートしたのが、韓国メディア『FourFourtwo』だ。「日本はマジで狂ってる！ チュニジア相手にゴール祭りを完成させた。久保建英、三笘薫、南野拓実、遠藤航を負傷で欠いてもまるで問題なしなのだから驚異的だ」と論じた。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、わずかに総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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