「私たちとは全くレベルが違う」「４ゴールでも足りないのか」森保J大勝！韓国ファンは羨望、差を嘆く「いつになったら日本みたいに…」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝し、今大会初勝利を挙げた。
二度ビハインドを負うも、粘り強く戦い続け、オランダと２−２で引き分けたオランダ戦から中５日。この日は、開始４分で抜群のパスワークから鎌田大地が先制点を奪うと、31分に上田綺世が鮮烈なミドルシュートで追加点を挙げた。
その後は、しばらくスコアが動かずにいたなか、69分に伊東純也、83分に上田がさらに得点し、チュニジアを粉砕した。
見事な戦いぶりに大絶賛の声で溢れるなか、韓国ファンからもコメントが殺到。同国のメディア『NAVER』のコメント欄に次のような意見、感想が寄せられている。
「日本はチュニジアの戦術を完全に見抜いていた」
「ホン・ミョンボ、日本と同じやり方でやれ。でも恐らく上手くいかないだろう」
「韓国よ、日本人監督を呼べ」
「日本は驚異的だ」
「４ゴールでも足りないのか」
「韓国サッカーを見てから日本のサッカーを見ると目が覚める」
「日本はとても明るくて澄んでいる」
「日本がグループ１位になる可能性もあるよね？」
「今や野球とサッカーは日本がトップ」
「私たちとは全くレベルが違う」
「いつになったら日本みたいにサッカーができるんだろう」
「30年後に我々が勝つかどうか見てみよう」
韓国は初戦でチェコを２−１で下すも、続くメキシコ戦は０−１で敗れた。日韓の差を嘆く声が後を絶たない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】予言的中の本田も大興奮！エース上田の超絶W杯初ゴール
二度ビハインドを負うも、粘り強く戦い続け、オランダと２−２で引き分けたオランダ戦から中５日。この日は、開始４分で抜群のパスワークから鎌田大地が先制点を奪うと、31分に上田綺世が鮮烈なミドルシュートで追加点を挙げた。
見事な戦いぶりに大絶賛の声で溢れるなか、韓国ファンからもコメントが殺到。同国のメディア『NAVER』のコメント欄に次のような意見、感想が寄せられている。
「日本はチュニジアの戦術を完全に見抜いていた」
「ホン・ミョンボ、日本と同じやり方でやれ。でも恐らく上手くいかないだろう」
「韓国よ、日本人監督を呼べ」
「日本は驚異的だ」
「４ゴールでも足りないのか」
「韓国サッカーを見てから日本のサッカーを見ると目が覚める」
「日本はとても明るくて澄んでいる」
「日本がグループ１位になる可能性もあるよね？」
「今や野球とサッカーは日本がトップ」
「私たちとは全くレベルが違う」
「いつになったら日本みたいにサッカーができるんだろう」
「30年後に我々が勝つかどうか見てみよう」
韓国は初戦でチェコを２−１で下すも、続くメキシコ戦は０−１で敗れた。日韓の差を嘆く声が後を絶たない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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