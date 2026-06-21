エースの右足が火を吹く!! 上田綺世が豪快ミドルで日本2点目!!
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功した。
さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げている。
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功した。
さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げている。
ストライカーが決めた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
日本追加点⚽️
上田綺世が右足を振り抜く
#FIFAワールドカップ グループF
チュニジア×日本
#DAZN 無料ライブ配信中(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/K8vRqmpqNg