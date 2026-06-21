首位通過へ森保Jは大量得点を狙う？ 本田圭佑がズバリ「そこまで考えなくていい。とにかく今日は勝点３。最悪勝点１でも…」【W杯】
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。
この一戦の前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが、スウェーデンに５−１で大勝。得失点も伸ばし、暫定首位に浮上した。
森保ジャパンがF組を１位で突破するためには、チュニジアにできるだけ差をつけて勝ちたいところだが、その部分を意識し過ぎてはいけない。
解説を務める本田圭佑は「（大量得点に関しては）そこまで考えなくていいと思います。とにかく今日は勝点３。もちろん、最悪勝点１でも、次にスウェーデンを叩けば行けます。なので、もうそうなった結果には、全部前向きに捉えていくことは必要なんですけど...まず今日は勝つことが大事」と語った。
兎にも角にも勝利。得失点はともかく、勝点を４に伸ばした上で、スウェーデンと戦う最終戦に臨むことが絶対条件だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーラ際立つ！本田圭佑のスタジアム入りショット
この一戦の前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが、スウェーデンに５−１で大勝。得失点も伸ばし、暫定首位に浮上した。
森保ジャパンがF組を１位で突破するためには、チュニジアにできるだけ差をつけて勝ちたいところだが、その部分を意識し過ぎてはいけない。
解説を務める本田圭佑は「（大量得点に関しては）そこまで考えなくていいと思います。とにかく今日は勝点３。もちろん、最悪勝点１でも、次にスウェーデンを叩けば行けます。なので、もうそうなった結果には、全部前向きに捉えていくことは必要なんですけど...まず今日は勝つことが大事」と語った。
兎にも角にも勝利。得失点はともかく、勝点を４に伸ばした上で、スウェーデンと戦う最終戦に臨むことが絶対条件だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーラ際立つ！本田圭佑のスタジアム入りショット