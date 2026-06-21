◆米大リーグ ロッキーズ―パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、６回８５球を投げ、先頭弾を浴びながら４安打１失点、５奪三振の好投を見せて８勝目（４敗）の権利をつかんだ。

パイレーツの先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ。２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せた。初回は先頭のホルウィッツに対し、初球を打たせて三塁側ファウルゾーンへ力ないフライが飛んだが、三塁手のカストロがまさかの落球。するとカウント２ボール、１ストライクから４球目を右翼席へ運ばれて、先頭弾となる不運に見舞われた。２番のラウにも右前安打を許したが、１死一塁から２者連続三振を奪うなど追加点は許さなかった。すると、１回裏には先頭のマッカーシーが中堅へのランニングホームランで先頭弾を”お返し”して、すぐに追いついた。

１―１の同点となった２回は１死からマンガムに右翼線へ二塁打を浴びたが、後続を抑えた。３回も先頭のホルウィッツに右前安打。走者を背負ったが、無失点。３回裏にはラムフィールドの左前適時打でリードをもらった。２―１となった４回はこの試合初めての三者凡退に抑えた。５、６回も１人の走者も許さず３イニング連続の三者凡退。３回から１２者連続アウトで８勝目の権利をつかんだ。

菅野は今季１５試合目の登板で、試合前の時点で７勝４敗。防御率は４・３１となった。前回登板だった１４日（同１５日）にラスベガスで行われたアスレチックス戦では、５回でメジャー自己ワーストの８失点だったが、打線が球団史上最多２３得点と爆発したことで自身３連勝となる７勝目が転がり込んできた。