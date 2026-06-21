　松本山雅FCは19日、2026-27シーズンのJ3リーグで着用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。

　フィールドプレーヤーは襟付きで、1stに伝統のグリーン、2ndにオフホワイトを採用。シャツ中央に縦の太いラインが入り、その中にエンブレムやアディダスのロゴが配置されている。クラブ公式サイトによると、ラインにはJ2昇格への道筋が表現されているという。一方、GKは1stがライトブルー、2ndがピンクとなっている。

　松本の公式X(@yamagafc)には「カッコいいし好きなデザイン」「襟付きはアツいって!!」「めっちゃかわいい」「パリ(・サンジェルマン)っぽいな」「すごいなんか斬新」「高級感とレトロ感あってええやん」「戦隊ヒーローっぽさを感じた」といった声が寄せられた。

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