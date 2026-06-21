【グッズ情報】2026/27シーズン「オーセンティックユニフォーム」デザイン決定のお知らせ



新シーズンのユニフォームコンセプトは



「CLASSIC」



CLASSICは、「伝統的な」、「最高の」という意味を持ち、受け継がれてきた伝統と、時代を超えて愛され続ける価値を表現します。…