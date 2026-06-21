「高級感とレトロ感」「パリSGっぽい」「戦隊ヒーロー」松本の新ユニフォームに反響
松本山雅FCは19日、2026-27シーズンのJ3リーグで着用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。
フィールドプレーヤーは襟付きで、1stに伝統のグリーン、2ndにオフホワイトを採用。シャツ中央に縦の太いラインが入り、その中にエンブレムやアディダスのロゴが配置されている。クラブ公式サイトによると、ラインにはJ2昇格への道筋が表現されているという。一方、GKは1stがライトブルー、2ndがピンクとなっている。
松本の公式X(@yamagafc)には「カッコいいし好きなデザイン」「襟付きはアツいって!!」「めっちゃかわいい」「パリ(・サンジェルマン)っぽいな」「すごいなんか斬新」「高級感とレトロ感あってええやん」「戦隊ヒーローっぽさを感じた」といった声が寄せられた。
フィールドプレーヤーは襟付きで、1stに伝統のグリーン、2ndにオフホワイトを採用。シャツ中央に縦の太いラインが入り、その中にエンブレムやアディダスのロゴが配置されている。クラブ公式サイトによると、ラインにはJ2昇格への道筋が表現されているという。一方、GKは1stがライトブルー、2ndがピンクとなっている。
【グッズ情報】2026/27シーズン「オーセンティックユニフォーム」デザイン決定のお知らせ— 松本山雅FCオフィシャル (@yamagafc) June 19, 2026
新シーズンのユニフォームコンセプトは
「CLASSIC」
CLASSICは、「伝統的な」、「最高の」という意味を持ち、受け継がれてきた伝統と、時代を超えて愛され続ける価値を表現します。…
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