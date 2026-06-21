アルピニストの野口健さんを父に持つ登山家でタレントの野口絵子さん（22）が6月22日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】「ミス日本」グランプリに輝いた登山家・野口絵子さん

2004年、東京都世田谷区生まれの絵子さんは、英国の中学、ニュージーランドの高校を経て2023年、慶應義塾大学総合政策学部へ進学。2026年には「第58回ミス日本コンテスト2026」で、グランプリと「ミス日本 海の日」をダブル受賞しました。



そんな絵子さんは幼いころから登山に親しみ、14歳でネパールのチュクンリ（5600m）やエベレストの展望台と言われるカラパタール（5545m）の登頂に成功。その後も15歳でアフリカ最高峰のキリマンジャロ（5895m）を、20代でヒマラヤの6000m級の山々を3つも制するなど、世界各地の高峰を次々と踏破しています。さらに、タレントに加え、世界各国でボランティア活動を展開するなど、多岐にわたって活躍中です。



番組では、キリマンジャロ登頂に成功したときの映像などを観ながら、いかに登山の世界が過酷かを、父から教わったという裏話をいろいろと披露しています。