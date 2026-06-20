人気スポットの“別ルート”を進むと現れる奇岩。ハワイ通の人気芸人が「あまり言いたくない」と思わず漏らす、知る人ぞ知るパワースポットが話題となっている。

【映像】小木「あまり知られたくない」ハワイの“奇岩”パワースポット

ハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演は“ハワイ通”として知られるおぎやはぎ小木博明と、ハワイを訪れるのが2回目というハシヤスメ・アツコ、そしてハワイ初上陸の人気YouTuber「Lazy Lie Crazy（レイクレ）」のともやん、ぺろ愛男爵。

一行は小木が「ハワイに来ると家族を連れていく場所」「あまり言いたくないパワースポット」と話すエリアへと向かう。その場所は、人気の観光スポット「マカプウ ポイント ライトハウス トレイル」にあるといい、観光の目玉は“マカプウ岬の灯台”だが、小木は「俺だけこっちなのよ」と別ルートを案内する。

舗装されていない砂利道、そして崖を登った先には、“奇岩”ペレズ・チェアが鎮座。椅子（チェア）のように見える大きな岩は、“火の女神”ペレがオアフ島を作った後に腰掛け、景色を眺めたと言われる場所で、小木曰く「オアフ島ナンバーワンのパワースポット」なのだという。

一帯はオアフ島でも最も新しい地層と言われ、足元には溶岩がゴロゴロと転がっている。自然が生んだ神秘の造形にハシヤスメも思わず「なんかパワー感じ始めてきた」と、さっそく効果を受け取っていた。

番組では他にもグルメや最新ホテル、そしてハワイならではのアクティビティとして「ホノルルトライアスロン」が取り上げられ、4人は実際にトライアスロンに挑戦するなど、体当たりで“次に来る”コンテンツを体験していた。

（ABEMA「スポーツチャンネル」）