永瀬廉の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 『信長のシェフ』を大差で超える1位は？
King & Princeのメンバー・永瀬廉さんは、個人ではこれまでさまざまなドラマや映画に出演してきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「永瀬廉の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2013年に放送された『信長のシェフ』（テレビ朝日系）です。Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演を務め、永瀬さんは史実上の人物となる森蘭丸を演じました。
同名漫画が原作のドラマで、永瀬さんは初めての本格的な映像作品に挑戦。蘭丸の登場回数は多くありませんでしたが、あどけなさを残しながらも強い意志を貫くキャラクターを丁寧に演じました。永瀬さんは、2022年に主演ドラマで織田信長を演じることになり、大出世したと話題を集めています。
回答者からは、「とにかく好き。何度も見ている」（20代女性／神奈川県）、「森蘭丸は美男なので永瀬くんにぴったりでした」（50代女性／埼玉県）、「原作が好きで、永瀬廉も好きだから」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は、2026年に放送したばかりの日曜劇場『リブート』（TBS系）でした。鈴木亮平さんが主演を務めた作品で、永瀬さんは冬橋航を演じています。
冬橋は、子どもたちを助けるためのNPO法人を運営する善人ですが、一方で裏組織の実行役を担う2面性があるキャラクター。永瀬さんは、表情をうまく使い分けながら、難しい役の冬橋を繊細に演じました。これまで演じてこなかったダークな悪役キャラクターでしたが、ハマり役となり最終回まで素晴らしい演技を見せ高評価を受けています。
回答者からは、「見入ってしまって結末が気になってしょうがないドラマだった」（30代女性／大阪府）、「永瀬廉さんの新たな魅力が出ていたと思うから」（40代男性／東京都）、「仲間が殺されてしまったとき、激しく動揺する感情の表現が良かった」（50代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「永瀬廉の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『信長のシェフ』（森蘭丸）／44票
2位は、2013年に放送された『信長のシェフ』（テレビ朝日系）です。Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演を務め、永瀬さんは史実上の人物となる森蘭丸を演じました。
回答者からは、「とにかく好き。何度も見ている」（20代女性／神奈川県）、「森蘭丸は美男なので永瀬くんにぴったりでした」（50代女性／埼玉県）、「原作が好きで、永瀬廉も好きだから」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『リブート』（冬橋航）／70票
1位は、2026年に放送したばかりの日曜劇場『リブート』（TBS系）でした。鈴木亮平さんが主演を務めた作品で、永瀬さんは冬橋航を演じています。
冬橋は、子どもたちを助けるためのNPO法人を運営する善人ですが、一方で裏組織の実行役を担う2面性があるキャラクター。永瀬さんは、表情をうまく使い分けながら、難しい役の冬橋を繊細に演じました。これまで演じてこなかったダークな悪役キャラクターでしたが、ハマり役となり最終回まで素晴らしい演技を見せ高評価を受けています。
回答者からは、「見入ってしまって結末が気になってしょうがないドラマだった」（30代女性／大阪府）、「永瀬廉さんの新たな魅力が出ていたと思うから」（40代男性／東京都）、「仲間が殺されてしまったとき、激しく動揺する感情の表現が良かった」（50代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)