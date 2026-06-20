１９日放送のＴＢＳ系「ララＬＩＦＥ」（金曜・午後１１時半）に女優の沢尻エリカが出演。行きたかったという世界遺産を訪れた。

番組冒頭、沢尻が珍しい「道」の世界遺産京都、大阪、和歌山、奈良、三重にまたがる「熊野古道」でベンチに座る映像が流され、「ずっと来たいなぁって思ってて。１０年ちょっと前ぐらいに和歌山に遊びに来てるときに、すごくめっちゃ自然がきれいでいいなぁってなってて、来たいなあって思ってて。今回来れてよかったって思ってます」と語った。

沢尻は「山歩いたりしますよ、はい。普通に登山だったりとか…山とかめっちゃ好きです」と話した。

案内人と一緒に２時間歩いて熊野本宮大社に到着。鳥居に日本神話に登場する導きの神・３本足のカラス「八咫烏（やたがらす）」のマークがあり、これが、サッカーを日本に紹介した中村覚之助氏が熊野地方出身だったことから、日本サッカー連盟のシンボルマークになったと伝えられ、必勝絵馬があることを知ると、沢尻は「今年Ｗ杯ですか？サッカー全然くわしくなくて…頑張れ、日本ですね！」とガッツポーズをしてみせた。

お参りを終えると「お守り！お守り！」と沢尻。「お守り、いつも買います」と話し、約１０分熟考して、良縁成就や夫婦円満をかなえるという「貝守」と、災いから身を守り幸福を招く「勾玉（まがたま）腕輪守」を購入していた。

その後に訪れた神社でも、厄よけの「災難厄除け笛守」を買い、「携帯につけます。さっきの（お守り）もう付けました。ジャラジャラとつけます」と、私物のスマホを見せた。

最後に滝を訪れ、世界遺産を満喫した沢尻は「本当に気持ちのいいところで、また絶対、プライベートでも、色んなコースがあるってことなので歩いてみたいなって思いました」語った。