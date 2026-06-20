中山秀征、『シューイチ』途中退席 理由を自ら説明→「おお！」スタジオどよめき
タレントの中山秀征が、20日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55）を途中退席した。理由を自身の口から説明した。
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
番組冒頭で、あすに控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦について取り上げることを紹介しつつ「そして、実は私も明日のチュニジア戦を観戦する」と報告。「おお！」とスタジオがどよめく中「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明した。
また、あすは朝からメキシコ生中継を行うという。中山は自身で「どういうスケジュールになってるんだ」とツッコミ。「寝る時間はおそらく飛行機の中だけと、そんな感じ」と伝えた。
そして、午前7時55分頃にスーツケースを持って「アディオス」というあいさつとともにスタジオから途中退席した。
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
番組冒頭で、あすに控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦について取り上げることを紹介しつつ「そして、実は私も明日のチュニジア戦を観戦する」と報告。「おお！」とスタジオがどよめく中「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明した。
また、あすは朝からメキシコ生中継を行うという。中山は自身で「どういうスケジュールになってるんだ」とツッコミ。「寝る時間はおそらく飛行機の中だけと、そんな感じ」と伝えた。
そして、午前7時55分頃にスーツケースを持って「アディオス」というあいさつとともにスタジオから途中退席した。