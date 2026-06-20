タレントのあのが、6月18日深夜放送の『あざとくて何が悪いの?』（テレビ朝日系）で披露したエピソードトークが波紋を呼んでいる。

「あのさんは、番組で同じくゲストとして出演したTHE RAMPAGEの吉野北人さんとともに、自宅でのマイルールについて話しました。吉野さんは、来客者には『手を洗ってもらいます』と、距離が近しい人に手を洗ってもらうよう求めると話すと、あのさんも『ちょっとわかります』と同意し、『僕も、もし人が来てもトイレとかしないでほしいって思う』とコメントしました。その理由として『潔癖とかきれい好きとかっていうよりかは、自分のテリトリーが他人にずらされたり、汚されたりするのがイヤ』と話していました」（スポーツ紙記者）

自宅のトイレへの強いこだわりを吐露したあのだったが、この発言について、Xには

《理解できるけどワガママよね》

《イヤなら家に呼ぶな》

など、厳しい声が一部であがっている。

芸能ジャーナリストが語る。

「あのさんは、これまでにも一風変わった私生活のエピソードを披露してきました。2025年7月18日放送の『酒のツマミになる話2時間スペシャル』（フジテレビ系）では、暑さ対策の話になり、猛暑であっても家ではクーラーをつけず、扇風機で乗り切り『氷をバクバク食べる』と話していました。これには、視聴者から熱中症の心配が寄せられました。今回の自宅でのトイレ使用の話も、いかにもあのさんらしい話ですが、わがままと感じてしまったネットユーザーが多いようです」

これにはやはり、6月15日深夜に終了した『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の影響が大きそうだ。

「『あのちゃんねる』では5月18日深夜の放送で、あのさんが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈さんの名前をあげ、これに鈴木さんがInstagramのストーリーズで《普通にいじめやん》と反応して問題となりました。あのさんと鈴木さん双方の事務所が声明を出す事態となり、番組の打ち切りに至っています。あのさんはXで、番組内で意にそぐわない発言を求められたと語っていましたが、あのさんはもともと、バラエティ番組では“失礼”“タメ口”“変わり者”といったキャラクターが視聴者に受け、ブレイクしました。そのため、番組内での振る舞いと実際のキャラクターを重ねてしまう視聴者も多いようです」（同前）

今回のトイレ使用にまつわるエピソードトークも、いつもの“あの節”全開といったところだが、『あのちゃんねる』終了騒動以降は、かつてのように素直におもしろがれなくなっているのかもしれない。